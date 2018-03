O estacionamento rotativo de Concórdia não vai parar de funcionar com a rescisão amigável com a Merlos Jr e licitação de uma nova concessionária. A afirmação é do prefeito Rogério Pacheco. Em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia sete, Pacheco disse que a atual concessionária do estacionamento rotativo de Concórdia terá que cumprir uma série de obrigações para que haja esse acordo amigável, que também estaria contemplado no contrato. Um deles é a manutenção do serviço até a definição através de licitação de uma nova empresa, o que irá ocorrer ainda neste ano. Neste certame, a Merlos Jr não poderá participar.



Conforme informações apuradas em primeira mão pela Rádio Aliança, ainda no último dia 28, a empresa Merlos Jr solicitou uma rescisão amigável com a Prefeitura de Concórdia. A empresa da Área Azul alega que está com dificultade para paga os R$ 102 mil mensais pela concessão. Sobre esses valors, Pacheco ressalta que a empresa não atrasou os pagamentos e está em dia com o Executivo Municipal.



Embora reitera que esteja legalmente previsto no contrato, o prefeito Pacheco explica que a rescisão amigável foi uma saída para não deixar um passivo para o Município de Concórdia. "A Prefeitura tem um passivo de R$ 1 milhão da Xavante. Foi feita uma análise em relação ao caso da Merlos Jr e decidimos pela recisão amigável", explica. A Xavante Expark era a concessionária da área azul, que operava antes da Merlos Jr. Essa empresa teve a rescisão de contrato por não pagar os valores mensais da concessão e o caso foi parar na Justiça. Antes da Merlos Jr assumir, a cidade ficou por vários meses sem estacionamento rotativo.



Por fim, Rogério Pacheco ressalta que a população que adquiriu os cartões ou créditos por aplicativo será ressarcida pela Merlos Jr.