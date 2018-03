Marcelo Michelon responde pela morte de Ronaldo Pinheiro. Crime foi no ano de 2015.

Júri Popular de assassinato na Dr Maruri será no dia 13 de abril

A Justiça da Comarca de Concórdia marcou para as nove horas do dia 13 de abril o julgamento popular de Marcelo Michelon. O réu é acusado de homicídio contra Ronaldo Pinheiro na área central de Concórdia. O sorteio dos jurados que irão participar da Sessão ocorre nesta sexta-feira, dia nove, no Fórum de Concórdia.

O réu estava respondendo o processo em liberdade, mas foi preso por coagir testemunhas durante o processo. A constatação foi feita pela Justiça que determinou a prisão do acusado enquanto tramita o processo. Ele esta detido no presídio regional de concórdia.



Relembre o caso



O crime ocorreu em dezembro de 2015, após uma briga na rua Doutor Maruri, no centro de Concórdia. A vítima, que tinha 22 anos, foi atingida por três golpes de arma branca nas costas. No dia dos fatos, houve um evento na rua coberta onde teria começado a briga e terminado próximo há um posto de combustíveis, onde a vitima foi agredida.

Ronaldo Pinheiro chegou a ser atendido com vida uma equipe dos Bombeiros Voluntários, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).