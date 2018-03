Acidente ocorreu no início desta tarde / Fotos: Clélio Dal Piaz

Condutor do veículo perdeu o controle do caminhão e tombou

Um grave acidente de trânsito foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, sete de março, na SC-155, próximo à cidade de Xavantina. O condutor de um caminhão, com placas de Xanxerê, morreu no local.

O homem, com iniciais V.N.S., 54 anos, fazia o sentido Seara a Xavantina. Ele perdeu o controle do veículo, que tombou próximo à fábrica de ração.

A rodovia está interditada neste momento e há óleo espalhado pela pista. A Polícia Rodoviária Estadual fará a apuração das causas do acidente, que matou esse morador de Xanxerê.

Fonte: Belos FM