Governo do Estado emite manifestação sobre a Operação Trapaça

Diante da Operação Trapaça, nova fase da Operação Carne Fraca, o Governo do Estado considera fundamental o trabalho de investigação para que haja a punição dos envolvidos. O governador Eduardo Pinho Moreira ressalta que a denúncia é voltada a uma empresa, e não a todo setor produtivo, mas que ainda assim poderá refletir em prejuízos para SC.

No Estado, apenas uma indústria que produz ração e um laboratório estão sob investigação, sem comprometer os frigoríficos da BRF que atuam com carne de frango. O Governo reforça que a empresa é credenciada e fiscalizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para exportar e vender em território nacional. A inspeção é realizada por fiscais do próprio Ministério.

O papel da Secretaria da Agricultura e da Pesca, no âmbito da sanidade agropecuária, é o acompanhamento sanitário dos rebanhos dentro das propriedades, vigilância da saúde e risco sanitário, controle do trânsito dos animais e permissão de transporte para abate com a certificação primária.

O Estado acompanha os animais até ser dada a entrada nos frigoríficos habilitados, momento em que o rebanho passa para a tutela do Serviço de Inspeção Federal.

A Secretaria da Agricultura e a Cidasc seguem trabalhando em conjunto com a iniciativa privada para garantir a saúde dos rebanhos e a qualidade dos alimentos que chegam à mesa dos consumidores. Lembrando que a carne de frango disponível no mercado é saudável e não oferece riscos à saúde, desde que conservada e preparada de forma adequada.

(Fonte: Secretaria de Estado da Comunicação)