Demais agroindústrias permanecem com os mesmos valores.

Coopercentral Aurora baixa mais R$ 0,10 o quilo do suíno vivo

O produtor de suínos está recebendo menos a partir desta quarta-feira, dia sete. A Coopercentral Aurora anunciou a redução de R$ 0,10 no quilo vivo pago ao produtor e os suinocultores integrados estão recebendo agora R$ 2,80 o quilo vivo. A informação foi confirmada durante a manhã. As demais agroindústrias, por enquanto, estão mantendo seus preços. A Pamplona está pagando R$ 2,90, a BRF remunera em R$ 3,00 e a JBS está pagando R$ 3,10.



Em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, destacou que o produtor já está no prejuízo. Para ele, os custos de produção estão aumentando enquanto que a remuneração diminui. "O prejuízo por animal já está em R$ 55,00", resume. Conforme dados da própria associação, para cobrir o custo de produção, a remuneração deveria ser de R$ 3,35.



Para Losivânio, o excesso de animais nas propriedades pode ter contribuído para mais essa baixa. "A gente sempre acredita nas promessas das indústrias sobre abertura dos novos mercados e botamos mais animais nas propriedades", afirma. Outro ponto destacado pelo presidente da ACCS é a operação Carne Fraca, que deve afetar a exportação de frango, deixando excedente no mercado e competindo com a carne suína a preferência do consumidor.