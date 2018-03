A Prefeitura de Concórdia deve iniciar nos próximos dias o trabalho de enfeite de parte da área central com adereços alusivos à Páscoa. A iniciativa é uma novidade e vai abranger a rua coberta, o jardim da Prefeitura e a Praça Municipal Dogello Goss.



Em entrevista à Rádio Aliança, a assessora de comunicação da Prefeitura de Concórdia, Édila Souza, uma das coordenadoras do evento, destaca que um dos objetivos é criar um espaço para que a população possa interagir durante o período que antecede a Páscoa. "A ideia é deixar tudo pronto e começar as atividades no próximo dia 19 e ir até o dia quatro de abril".



Parte do enfeites serão confeccionados de forma voluntária pelos alunos dos CMEIs. A outra parte terá um custo de R$ 25 mil. A empresa responsável pela montagem já foi licitada.