A Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina autorizou a prorrogação da redução da alíquota do ICMS para a venda de suínos vivos para outros estados. A decisão foi tomada durante reunião na pasta, que contou com a presença do secretário da Fazenda, Marco Aurélio de Andrade; do secretário-adjunto, Paulo Eli; do secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa; e do presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi.



O Decreto estadual que autoriza essa redução já está em vigor e vence no fim deste mês. A prorrogação começaria a partir de abril e iria até março do ano que vem. Com isso, o ICMS sobre o suíno vivo vendido para outros estados terá alíquota de 6%, ante 12% que é comumente cobrado.



Em entrevista a Rádio Aliança, o secretário Sopelsa fez questão de ressaltar que a continuidade dessa prorrogação é um entendimento do Governo do Estado para auxiliar os produtores independentes. "Ontem foi a confirmação. O governador Eduardo Pinho Moreira já havia autorizada essa continuidade. A medida ajuda neste momento de baixa no preço dos suíno vivo", destaca sopelsa.