Enxadrista de Concórdia na terceira colocação no Aberto do Brasil

O enxadrista de Concórdia, Leandro Perdomo, conquistou a terceira colocação no Aberto do Brasil de Xadrez. O evento foi disputado no fim de semana, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. O representante de Concórdia disputou com 113 participantes o evento.