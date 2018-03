O trabalho realizado por equipes da Secretaria de Urbanismo e Obras, no Lajeado Sabão, afluente do Rio dos Queimados, durante a última sexta-feira e sábado, dias 2 e 3 de março, resultou na retirada de aproximadamente 300 toneladas de detritos – 20 caçambas cheias -, incluindo resíduos sólidos urbanos. Atendendo a solicitações de moradores e também com o objetivo de liberar aquele ponto, entre a rua do Comércio e fundos do Passarela Center, vulnerável a alagamentos, a Administração Municipal trabalhou de forma intensa durante dois dias.



O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, explica que a ação também objetiva facilitar os trabalhos executados pela empresa Trix, que trabalha nas obras do esgotamento sanitário, que precisará passar uma tubulação pelo trecho. “Fizemos esta primeira ação, mas já estamos agendando outras. Priorizamos em concentrar os trabalhos no fim de semana, para que as equipes possam ser aproveitadas em outros trabalhos nos demais dias”, informou o secretário. A próxima limpeza vai ocorrer ainda neste mês entre as ruas Luiz Delfino e Arcísio Colla, onde algumas arvores estão ruindo o muro na margem do rio, podendo causar diversos transtornos.



Faganello afirma que em alguns trechos, que necessitariam de ações semelhantes, a maior dificuldade é o acesso. “Em alguns locais não é possível entrar com as máquinas e o serviço braçal acaba não sendo viável”. Para realizar a limpeza, a prefeitura solicitou licença simplificada junto a Fatma, que permite a ação em até um quilômetro de rio. Nesta primeira etapa, a equipe limpou aproximadamente 200 metros do Lajeado Curtume.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)