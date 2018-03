Na manhã desta terça-feira (06), aconteceu na sala de reuniões do Centro Administrativo da prefeitura de Concórdia, uma a reunião do programa Cidade Empreendedora, parceria estabelecida entre o município e o Sebrae/SC. No encontro, foram tratados assuntos relativos ao PEDEM (Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal), incluindo a avaliação sobre os cinco eixos de desenvolvimento econômico definidos pela sociedade em seminário, realizado ainda em outubro de 2017. Naquela ocasião foram escolhidos como eixos prioritários os seguintes setores: Metalmecânico; Têxtil e Vestuário; Tecnologia Inovação e Conhecimento; Comercio e Serviços; além do eixo Agroalimentar. A reunião também serviu para definir o alinhamento das novas estratégias que servirão de base para dar prosseguimento ao referido programa.



Além dos coordenadores dos cinco eixos de desenvolvimento, participaram do encontro o prefeito Rogério Pacheco, o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, o coordenador regional do SEBRAE, Ênio Alberto Parmeggiani, o consultor da entidade para o PEDEM, Fiorindo Fontana e, a articuladora do programa Cidade Empreendedora e analista técnica do SEBRAE, Carolini Scheffer Demerteko.



O PEDEM, na opinião do prefeito Rogério Pacheco, será uma ferramenta fundamental que dará um norte aos setores elencados, visando o fortalecimento da economia local e, consequentemente, possibilitando crescimento sustentável. Já para o secretário Wagner Simioni, foi uma excelente oportunidade para os eixos trocarem experiências, debater suas estratégias e alinhar suas demandas dentro dos objetivos do programa.



Além do PEDEM, estão sendo desenvolvidas outras atividades no município como o Planejamento Estratégico para a Gestão Municipal, bem como o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que teve seu início no dia de ontem (05), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a capacitação de 50 professores da rede pública municipal de ensino. O curso visa disseminar a cultura do empreendedorismo desde o início da vida escolar favorecendo o desenvolvimento de atributos e atitudes importantes para a gestão da própria vida.



A Prefeitura Municipal de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDET), vem dando total suporte para o Programa Cidade Empreendedora, o qual teve início em julho de 2017 e, conta com um conjunto de soluções para melhorar o ambiente de negócios e implantar um plano de desenvolvimento com a participação da sociedade e dos agentes econômicos locais – empresários, produtores rurais, microempresas – além de sindicatos, associações e entidades empresariais.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)