PM aborda três pessoas com entorpecentes em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia flagrou três pessoas com entorpecentes, na tarde desta terça-feira, dia seis. O primeiro caso ocorreu na Guilherme Helmuth Arendt. Na ocasião, foi feita abordagem do jovem M.R.D.S, de 21 anos. Com ele foi encontrada uma grama de maconha.



Os outros dois casos ocorreram na Isidoro Maito. Neste caso, uma mulher, de iniciais A.R.M, 22 anos, e um homem, I.F, de 37 anos foram abordados. Com a jovem, foram achadas 0,57 gramas de maconha. Nas proximidades, a PM encontrou 21,24 gramas de maconha, em que I.F, de 37 anos, assumiu ser de sua propriedade.



Em todos esses casos, a droga foi apreendida e um Termo Circunstanciado foi lavrado.