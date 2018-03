O Conselho Tutelar de Concórdia divulgou o relatório referente aos atendimentos do mês de fevereiro de 2018. No segundo mês do ano, não houve nenhum caso de violência sexual. Porém no mês que passou, houve dois casos suspeitos de abuso ou exploração sexual. O relatório do último mês também mostra que ocorreu um caso de violência psicológica. Não houve casos de violência física. Por fim, ocorreram um caso de abandono de genitores, nove casos de adolescente em conflito com a Lei e sete casos com envolvimento com drogas e álcool.

(Com informações do repórter André Krüger).