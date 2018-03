A Comissão Especial que foi nomeada para tratar do pedido de rescisão de contrato da empresa que opera a Área Azul em Concórdia decidiu nesta terça-feira, seis de março, aceitar um rompimento amigável do contrato. A justificativa é que essa medida pode “evitar diversos transtornos à população e comerciantes, além de prejuízos aos cofres públicos”.

Para realizar a rescisão amigável, a comissão estabeleceu algumas condições como a permanência da empresa até a homologação de um novo processo licitatório para a concessão do serviço. A Merlos Júnior já aceitou de forma oficial as condições impostas. A Administração Municipal já trabalha na elaboração do novo edital, que ainda não tem data definida para ser publicado.

Com o rompimento do contrato, a Merlos Júnior ficará impedida de participar de uma nova licitação em Concórdia por no mínimo dois anos. Além disso, ela terá que ressarcir os usuários que adquiriram cartões e não os utilizaram.

A Administração Municipal também informa que, até o momento, a Merlos Júnior, fez todos os pagamentos das parcelas de R$ 102.961,00 mensais, valor referente à concessão. O parecer favorável da Comissão Especial levou em consideração a dívida deixada pela antiga empresa, a Xavantes Sistemas, que em valores atualizados deve aproximadamente R$ 1 milhão à Prefeitura de Concórdia, por conta de 14 meses em atraso entre os anos de 2015 e 2016.

Também foram analisadas pela comissão e anexas ao parecer, diversas matérias jornalísticas, publicadas pela imprensa local, em relação aos transtornos que os usuários tiveram quando do período da ausência do serviço no município. A rescisão amigável deverá ser reavaliada no momento da efetivação, pois a empresa precisará cumprir com todos os compromissos, inclusive trabalhistas.

Histórico

Para exemplificar, segue abaixo quadro demonstrativo do histórico contratual de concessão do estacionamento rotativo no município.

Concessionária Período Valor Mensal da Outorga Certame Matheus Lazzarotti ME 02/01/2003 a 01/01/2008 R$ 3.701,10 011/2002 Jair Ângelo Bortoli 02/01/2008 a 01/01/2013 R$ 8.893,00 009/2007 Xavantes Sistemas 01/06/2013 a 31/05/2018 R$ 30.160,00 001/2013 Merlos Jr. Emp. Ltda 06/12/2016 a 05/12/2021 R$ 102.961,00 275/2016

Fonte: ASCOM Prefeitura de Concórdia