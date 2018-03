Uma residência mista ficou parcialmente destruída em função de um incêndio, registrado na tarde desta terça-feira, dia seis, no bairro Santa Cruz, em Concórdia. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi chamado para essa ocorrência por volta das 15h30.

O imóvel, de 70 metros quadrados, fica ao lado do Supermercado Zat, aos fundos de um terreno. A casa era mista e a parte de cima ficou quase que totalmente queimada. Três pessoas moravam no local, mas não havia ninguém em casa na hora do sinistro. O porão, que serve como depósito, também foi parcialmente atingido. Algumas moradias próximas foram evacuadas em função do risco do fogo atingir também esses imóveis. Porém, o incêndio foi controlado em pouco mais de meia hora de combate.

O Corpo de Bombeiros foi ao local com três guarnições, sendo dois caminhões de combate a incêndio e uma ambulância.



Ainda não se sabe as causas do incêndio.