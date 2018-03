O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou nesta segunda-feira, dia cinco de março, a denúncia criminal contra o suspeito da prática da tentativa de roubo em uma fruteira de Concórdia, localizada na rua 29 de Julho. O fato ocorreu em janeiro deste ano. A denúncia foi realizada pelo promotor Fabrício Pinto Weiblen, da 1ª Promotoria de Justiça.

No entendimento do Ministério Público, a investigação aponta que há elementos suficientes de que o acusado foi um dos autores da tentativa de assalto. A denúncia foi pelo crime de roubo tentado contra quatro pessoas.

Agora a denúncia segue para análise da Vara Criminal de Concórdia. Se houver concordância com o entendimento do promotor, o acusado será citado para apresentar defesa e indicar eventuais provas em seu favor.



O crime



Um homem armado com um revólver chegou ao estabelecimento e anunciou o assalto, pendido pelo dinheiro. O proprietário se negou a repassar o valor ao bandido e o fez correr do local.

De acordo com as informações, o homem percebeu que o bandido começou a recuar quando viu que não seria repassado o dinheiro. Com a reação do comerciante, o criminoso fugiu do local.

O empresário ainda foi atrás do bandido, mas não conseguiu capturá-lo. A Polícia Militar foi acionada e fez rondas no local, mas ninguém foi detido.