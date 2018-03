O Ministério Público de Concórdia, por meio do promotor Fabrício Weiblen, pediu a prisão preventiva do homem de 29 anos, que foi preso em flagrante durante a manhã desta segunda-feira, cinco de março. Ele é suspeito de praticar diversos furtos em Concórdia. A Polícia Civil vai investigar e se ele teve participação nos furtos e arrombamentos registrados no fim de semana e no início da semana.

O pedido do Ministério Público foi baseado nos inúmeros antecedentes do preso, que já foi condenado em outras ações penais por furtos semelhantes. O rapaz estava em regime aberto domiciliar.



O pedido de prisão foi acolhido pela juíza titular da Vara Criminal de Concórdia, Thays Backes Arruda, e o homem responderá ao processo preso. Agora, o Ministério Público tem o prazo de cinco dias para oferecer denúncia criminal contra o suspeito.

O rapaz era procurado há mais de dois meses pelo setor policial de Concórdia. Ele seria autor de vários crimes relacionados a arrombamentos seguido de furtos em estabelecimentos comerciais de Concórdia.