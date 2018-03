O deputado federal João Rodrigues (PSD-SC) foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Brasília, na manhã desta terça-feira, seis de março. Ele estava preso em Porto Alegre (RS) desde fevereiro.

Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Federal de Porto Alegre, a transferência ocorreu por volta das 6h30 e policiais federais o acompanharam no voo. Por volta das 9h ele chegou em Brasília e foi levado para o CDP, na Papuda.

O parlamentar foi condenado a cinco anos e três meses de reclusão em regime semiaberto em 2009, por irregularidade em licitação e em seis de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal ordenou a execução imediata da pena.

O juiz convocado Rony Ferreira, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), autorizou no dia 21 de fevereiro a transferência atendendo ao pedido da defesa de Rodrigues, que argumentou que a transferência para a capital federal era para que o parlamentar continue a exercer as funções na Câmara dos Deputados, caso seja autorizado pela Justiça. O despacho da Justiça publicado em 1º de março determinava que na segunda-feira, ele estivesse à disposição da Polícia Federal para a transferência.

Rodrigues foi preso pela Polícia Federal no dia 8 de fevereiro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele voltava de uma viagem de férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos. No mesmo dia, foi transferido para a capital gaúcha, onde fica a sede do TRF-4, instância jurídica que o condenou à reclusão.

Fonte G1.com