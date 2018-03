Aconteceu na manhã desta segunda-feira (05), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, o início do curso de capacitação dos professores da rede pública municipal de ensino, referente ao Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP.



O curso visa disseminar a cultura do empreendedorismo desde o início da vida escolar favorecendo o desenvolvimento de atributos e atitudes importantes para a gestão da própria vida.



O mesmo segue até sexta-feira (9) e contará com a participação de 32 educadores que atuam do 1° ao 5°ano e outros 18 que lecionam do 6° ao 9°ano.



Após a capacitação dos professores iniciam os trabalhos em sala de aula com a participação de 1.822 alunos, em 09 escolas do município.



O ato que deu início ao programa, contou com a presença do prefeito Rogério Pacheco, secretária de Educação, Márcia Calderolli, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wagner Isidoro Simioni, coordenador regional do Sebrae/SC, Enio Alberto Parmeggiani, instrutores da instituição e servidores da área educacional do município.



A iniciativa faz parte do programa "Cidade Empreendedora", uma parceria entre prefeitura de Concórdia e Sebrae/SC.