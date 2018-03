A CDL Concórdia preocupada em desenvolver as empresas locais lançou no dia 20 de fevereiro a campanha de vendas 150 MIL em vale-compras – Show de Prêmios do Comércio de Concórdia. Os dirigentes estimam que o investimento final incluindo divulgação, mídia e ações de promoção deve ultrapassar R$350 mil. A campanha como nos anos anteriores conta com aporte financeiro da entidade.

Diferente dos anos anteriores a campanha macro iniciou mais cedo. Serão neste ano 202 ganhadores, divididos em quatro grandes sorteios. O primeiro sorteio será no dia 15 de junho alusivo ao Dia das Mães e dos Namorados serão sorteados 34 vales, 27 de R$500 e 7 de R$1 mil. Totalizando nesta primeira etapa R$20.500,00.

O próximo será no dia 24 de agosto com o sorteio de mais 45 vales, 35 de R$500 e 10 de R$1 mil. Este terá como direcionamento o Dia dos Avós e dos Pais com investimento em vales de R$27.500,00.

No dia 26 de outubro foco no Dia das Crianças, 51 no total, sendo 40 de R$500 e mais 11 de R$1 mil, total de R$31 mil. Os vendedores assim como no ano interior serão contemplados com um vale de R$500 que será sorteado entre as empresas contempladas em cada etapa.

Para encerrar grande sorteio no dia 27 de dezembro, na qual serão 72 vales, 58 de R$500, 12 de R$1 mil, 1 de R$10 mil e o último de R$20 mil. Somente nesta noite serão R$71 mil. O pagamento dos vales continuará sendo através de cartão de débito uma das facilidades aprovadas pelas empresas e clientes.

Os cupons nesta edição não serão mais acumulativos ampliando as chances das empresas e dos clientes, instigando as compras em diferentes períodos até encerrar com as vendas direcionadas no Natal e festas de fim de ano. Para padronizar a campanha foi criado 1 kit único, a empresa poderá neste caso adquirir materiais extras de acordo com a necessidade. As empresas receberam materiais impressos de divulgação para as quatro etapas, igualmente como cupons. As peças ainda estarão disponíveis no site da entidade.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)