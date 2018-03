Depósito do cheque clonado foi feito em um banco em São Paulo.

Mulher de Concórdia teve cheque clonado no valor de R$ 4,5 mil

Uma mulher de Concórdia teve cheque clonado no valor de R$ 4,5 mil e depositado em uma conta bancária em outra instituição bancária, em São Paulo. O Boletim de Ocorrência foi confeccionado nesta terça-feira, dia seis, na Central de Polícia Civil de Concórdia.



De acordo com o relato, a vítima alega que tomou conhecimento do fato através da própria instituição bancária, da qual ela tem o cheque. Por outro lado, ela alega que não teve prejuízo porque o banco, onde ela tem a conta, teria se responsabilizado e feito o ressarcimento do valor.

(Com informações do repórter André Krüger)