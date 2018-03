Uma moto adulterada resultou em trote sobre acidente e apreensão de adolescente em Ipira. A história confusa foi registrada na noite da segunda-feira, dia cinco.



A história começa com a averiguação de uma motocicleta, que estava parada na rua Otávio Matzembacher, no centro de Ipira. A numeração do chassi do veículo não conferia com a placa, conforme o sistema consultado pela guarnição da PM. Durante esse procedimento, essa mesma guarnição foi chamada para atender a um acidente de carro no interior de Ipira, em Linha Capelinha, distante aproximadamente 10 KM da cidade. Para essa ocorrência, além da PM, também foram dois caminhões dos bombeiros de Piratuba. No local, constatou-se que se tratava de um trote.



A guarnição da PM retornou ao centro da cidade de Ipira e não encontrou mais a motocicleta. Um pouco mais tarde, a polícia percebeu que três adolescentes, de 16 anos, estavam empurrando a motocicleta adulterada que, inicialmente, estava sendo averigada pela guarnição. Também nessa abordagem, descobriu-se que um deles foi o autor do trote sobre o acidente em Linha Capelinha. A PM acredita que o trote serviu para tirar a guarnição da ocorrência.



Os três adolescentes foram levados para a Delegacia de Polícia.