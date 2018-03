Fato foi registrado no fim da noite da segunda-feira, dia cinco.

Um princípio de incêndio foi registrado em uma residência no município de Irani, no fim da noite da segunda-feira, dia cinco. O fato foi registrado no bairro Alto Irani.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, os proprietários haviam feito fogo na churrasqueira no período da tarde. Acredita-se que o calor do local pode ter iniciado o incêndio nas madeiras da cobertura da casa, que ainda está em fase de construção.



O fogo teria sido percebido por uma vizinha, que chamou os bombeiros. Após combater as chamas, os bombeiros fizeram a inspeção do imóvel para eliminar a chance de um novo sinistro.