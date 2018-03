A BRF divulgou comunicado sobre a Operação da Polícia Federal deflagrada nesta segunda-feira, dia cinco Pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a companhia explicou que está se inteirando dos detalhes e colaborando com as investigações para esclarecimento dos fatos.

Conforme o comunicado, a BRF afirma que segue as normas e regulamentos brasileiros e internacionais referentes à produção e comercialização de seus produtos. “Há mais de 80 anos a BRF demonstra seus compromissos com a qualidade e segurança alimentar, os quais estão presentes em todas as suas operações no Brasil e no mundo”, explica.

A BRF, uma das maiores empresas de alimento do mundo, dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, foi o principal alvo da 3ª fase da Operação Carne Fraca, deflagrada hoje pela Polícia Federal (PF). O grupo é investigado por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactérias Salmonella pullorum. As fraudes foram constatadas entre 2012 e 2015. Onze pessoas tiveram mandado de prisão decretado, entre elas ex-executivos do grupo. Todos serão levados para Curitiba.

(Fonte: ultimoinstante.com.br)