Acontece no próximo sábado, dia 10, a sexta edição da Campanha de Limpeza da Área Ilhada de Linha Laudelino, no interior de Concórdia. As atividades, promovidas por várias entidades, vão iniciar pela parte da manhã e tem o objetivo de recolher resíduos sólidos na área ilhada e nas margens do rio, nas proximidades da comunidade.



Em entrevista a Rádio Aliança, a diretora de campanha do Leo Clube Vila São Miguel, Luana Uberti, a ação tem o objetivo de causar um impacto e chamar a atenção da comunidade para a responsabilidade da preservação do meio ambiente. "As atividades iniciam às 6h30 com a saída do centro da cidade. Os trabalhos de recolhimento devem começar às 7h30. Faremos o recolhimento de materiais e dar o destino correto, no caso a reciclagem", resume Luana.



Além do Leo Clube Vila São Miguel, a iniciativa tem o apoio do Lions Clube Vila São Migue e parceria do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Polícia Ambiental, Celesc, Gelnex, Fundema, UnC, Fatma, Consórcio Lambari, Comitê do Rio Jacutinga, Ecopeff e Sest/Senat.