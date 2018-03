Levar à arte para todos os lugares, popularizar, transformar, são algumas das inspirações do Grupo de Artes Cabeça Oca, formado em 1997, em Concórdia, pelos artistas Claudia Marcon, Rudi Scaranto Dazzi e Sandra Poletto. Em comemoração aos 20 anos, o Grupo abre nesta terça-feira, dia 6 de março, às 19h, no Espaço Cultural do BRDE, no Centro de Florianópolis, a exposição 20 Anos Cabeça Oca. Os trabalhos, que ficam na capital até o dia 29 de março, vão percorrer algumas cidades do Estado, neste ano. A cidade natal do grupo receberá a exposição em julho e novembro, em dois diferentes momentos e locais.



A exposição vai apresentar em vídeo e através de uma linha do tempo a história das duas décadas do grupo, e vai apresentar também duas séries com pinturas destaques da carreira, as séries “Símbolos” e “Imagens do Contestado”. Um detalhe interessante é que todos pintam a mesma tela, algo único e marcante do Grupo. A exposição vai apresentar também o poema Cabeça Oca, que foi escrito exclusivamente para eles, pelo poeta e crítico de artes internacional, o catarinense Lindolf Bell.



Os artistas, Claudia Marcon, que é empresária da Indústria Têxtil em Concórdia, o arquiteto Rudi Scaranto Dazzi, que mora em Balneário Camboriú, e a arquiteta Sandra Poletto, que vive na ponte aérea Concórdia – Brasília, têm uma proposta descompromissada e inovadora de mostrar a arte e foi isso, que conferiu aos artistas respeito e popularidade. Em abril de 1998, quando estruturaram o Cabeça Oca como um grupo de arte, e conquistavam mais espaços e admiradores, foram presenteados pelo poeta e crítico de arte internacional, o catarinense Lindolf Bell, com um poema exclusivo, Cabeça Oca.



Com o aval de Bell o Cabeça Oca seguiu alcançando voos maiores. Além das ações e exposições que marcaram época em Concórdia, o Grupo participou de exposições em diversas cidades catarinenses e também em Milão, na Itália. A convite do Instituto Brasil Itália (IBRIT), os três apresentaram, em novembro de 2000, trabalhos no Consulado Brasil na cidade italiana. Com o objetivo de valorizar os artistas e reconhecer o sucesso dos trabalhos, que iniciaram em Concórdia, a Prefeitura de Concórdia, por meio da Fundação de Cultura, é parceira na realização das exposições.



A exposição



Nesta retrospectiva o trio optou por apresentar duas, das grandes séries que fazem parte da história do Cabeça, as séries “Símbolos” e “Imagens do Contestado”. Na Série Imagens do Contestado, apresentada em 2001 e que contou com mais de seis meses de pesquisa, os artistas apresentaram um dos conflitos que marcou a história da região Meio-Oeste de Santa Catarina.



A Símbolos, desenvolvida em 2002, apresenta uma visão contemporânea da suinocultura e da avicultura e o seu impacto no dia a dia da região Oeste de Santa Catarina. É um contemplar bem-humorado, colorido e divertido dos porquinhos e frangos que conferem a Concórdia posição de destaque na produção de alimentos para o mundo. Algumas telas vão poder ser conferidas nesta retrospectiva.





Sugestão de legenda: Trabalhos de duas séries de destaque do Grupo Cabeça Oca – Símbolos e Imagens do Contestado – estarão nas exposições, que fazem uma retrospectiva dos 20 anos de trabalho.



(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)