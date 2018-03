Uma pessoa ficou levemente ferida em uma saída de pista na SC 390, entre Ipira e Peritiba. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia cinco e foi atendido pela Polícia Militar Rodoviária, posto de Concórdia.



No acidente, se envolveu um Grand Siena, placas de Curitibanos, com três ocupantes. Uma das pessoas ficou levemente ferida e foi conduzida para atendimento médico no hospital de Peritiba.