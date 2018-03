As fábricas de rações da BRF, em Concórdia e Chapecó, estariam implicadas no esquema de fraude, que está sendo investigado pela Polícia Federal, através da terceira fase da Operação Carne Fraca. Os trabalhos estão sendo desencadeados nesta segunda-feira, dia cinco.



Conforme matéria do Diário Catarinense, "em petição da procuradora da República Lyana Helena Joppert Kalluf, são detalhadas as irregularidades: 'Nota-se que as fórmulas declaradas pela fiscalização federal raramente condizem com a realidade, contendo medicamentos não permitidos, substâncias dosadas acima do máximo legal permitido ou substâncias não declaradas', não é detalhado, no entando, quais seriam os medicamentos", diz a matéria.



Ainda conforme a matéria, as fórmulas eram rotineiramente alteradas e eram encontrados meios de burlar a fisccalização para que não detectassem o que realmente estava contido nas misturas.



Dentro da Operação Carne Fraca, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na fábrica de Chapecó. Por outro lado, não há nenhuma planta frigorífica envolvida neste desdobramento da operação.