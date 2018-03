A ACF completa nesta segunda-feira (05) duas semanas de treinos físicos e táticos, e para dar ritmo de jogo a equipe a comissão técnica já marcou dois jogos-treinos para esta semana, o primeiro será em Piratuba nesta terça-feira (06) contra a equipe da casa, já no sábado o adversário será a equipe de Capinzal também na casa do adversário.

“A equipe tem apresentado boa qualidade, apesar de ser um grupo jovem e com poucos atletas remanescentes os treinos demonstram a qualidade de cada atleta, estamos durante esta pré-temporada trabalhando com bastante intensidade a parte física, aliada também aos treinos táticos já realizados, e é importante prepararmos nosso grupo para na estreia no catarinense no fim deste mês, pois sabemos da qualidade dos adversários e mostraremos que Concórdia pode sim ir longe também nesta competição”, destacou o técnico Thomé.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)