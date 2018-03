Mais um caso de arrombamento e furto foi registrado em Concórdia nesta segunda-feira, dia cinco. Conforme a Polícia Militar, o fato ocorreu em uma residência no bairro Arvoredo. De acordo com informações, não havia ninguém em casa no momento da ação criminosa. Do local, foram levados um notebook, jóias, uma mochila e dois aparelhos celulares.



A Polícia Militar foi chamada para fazer os levantamentos e, até agora, ninguém foi localizado.



Este é o terceiro caso de arrombamento e furto, registrado pela PM nas últimas horas. Na noite de domingo, dia quatro, uma loja foi arrombada na Senador Attilio Fontana e 40 aparelhos celulares foram levados. No fim da madrugada desta segunda-feira, dia cinco, outro estabelecimento no centro foi invadido e o caixa foi levado pelo ladrão, que mais tarde foi preso.

(Com informações do repórter André Krüger).