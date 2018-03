Jovens de 18 anos foram agredidos com golpes de pedra na cabeça e face.

Dois feridos em briga no Frei Lency na noite do domingo

Duas pessoas ficaram feridas por golpes de pedra durante uma briga no bairro Frei Lency, em Concórdia. Ambas foram levadas para o Hospital São Francisco de Concórdia, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Os dois jovens, de 18 anos, apresentaram ferimentos na cabeça e face. O desentendimento teria ocorrido no interior de uma residência, durante a noite do domingo, dia quatro. A Polícia Militar também foi acionada para atender essa ocorrência.



(Com informações do repórter André Krüger)