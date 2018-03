Nesta segunda-feira (05) a direção do galo do oeste apresentou Wellington Neto, que atua tanto como zagueiro como volante, o jogador estava atuando no São Joseense (PR), e tem passagens pelo JMalucelli, Figueirense, Juventus e Noroeste.

O zagueiro e volante tem 27 anos e já se encontra na cidade, na tarde desta segunda-feira (05) já participará do treino comandado pelo técnico Mauro Ovelha, o departamento de futebol por sua vez corre contra o tempo para liberar o atleta para poder atuar o quanto antes e ajudar a equipe.

(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)