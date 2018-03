Um jovem de 19 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas, em Concórdia. A abordagem policial ocorreu na tarde da última sexta-feira, dia dois, na SC 390, em Suruvi. Conforme a Polícia Militar, durante rondas, foram avistadas duas pessoas em atitude suspeita em uma motociclieta. O condutor não teria obedecido a primeira ordem de parada e empreendido fuga.

Ainda de acordo com a PM, ele foi alcançado em seguida. Trata-se de D.G.B, de 19 anos. Junto com ele estava uma adolescente de 16. Com o motociclista foram achadas cinco pedras de crack, 1,3 gramas de cocaína e uma grama de maconha. Com a adolescente, foi encontrada 1,5 gramas de maconha. O veículo estava com o licenciamento atrasado e o condutor não possuía habilitação.

A Polícia Militar informa também que ambos foram levados para a delegacia. O motociclista foi enquadrado pelo crime de tráfico. A adolescente por posse de drogas.