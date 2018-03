Os problemas apresentados no fechamento das valas abertas pela empresa do Consórcio Trix/Infracon, que executa a obra de implantação do esgotamento sanitário em Concórdia, foram levados para a tribuna do Legislativo por meio do vereador Evandro Pegoraro (PT). “Nós estivemos verificando em torno de 12 ruas e constatamos esta diferença no nível, entre a implantação e a pavimentação normal. Hoje são 156 ruas que irão receber a obra ao fim. E se o legado para o município for assim, com todo este desnível, o custo será de milhões”, alertou o vereador.



Conforme Pegoraro, que apresentou as fotos das visitas para todos os presentes, os requerimentos são para que a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris) ajude o Município a fiscalizar a obra. O outro pedido vai para que a Casan faça a cobrança para que a empresa execute o serviço com qualidade.





Closmar Zagonel (PMDB) lembrou do contrato com a Casan, que precisa ser executado, cobrando as obrigações da estatal. Conforme ele, a obra do esgotamento vem avançando com velocidade, se encaminha para o final e “senão forem tomadas medidas quando do recebimento, a malha viária do município ficará destruída”.



Anderson Guzzatto (PR) disse que havia alertado da situação ainda em agosto do ano passado. Ele sugeriu que a empresa feche as valas existentes, antes de novas serem abertas, e que o trabalho seja acompanhado por técnicos da área.





Fabiano Caitano (PSDB) destacou que o governo municipal tem a função de fiscalizar e está fazendo isso. “É muito claro que o prefeito não vai receber a obra nesta situação”, disse.





Mauro Fretta (PSB) destacou parte de uma ata realizada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico. No documento, a empresa no ano de 2016 havia se comprometido em divulgar de forma antecipada em rádio onde o trabalho seria feito e em folders as orientações para a comunidade. A ata, dizia ainda, que “a obra quase não causaria transtornos e os buracos abertos seriam fechados no mesmo dia”.





Fonte: Divaléia Casagrande/ASCOM Câmara

Coletiva de imprensa

Na manhã desta terça-feira, seis de março, a Trix fará uma coletiva de imprensa para falar sobre este assunto. O encontro está marcado para as 10h. A implantação da rede de coleta de esgoto ficará pronta no fim de março ou início de abril. Já a obra da Estação de Tratamento deverá ser finalizada em julho de 2018.