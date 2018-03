No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, haverá atividades na praça Dogelo Goss, das 13h30 às 16h30. Na programação mateada, pipoca, música, sorteio de brindes, cuidados faciais, massagem, orientações de saúde e apresentações culturais com professores da Fundação Municipal de Cultura e Grupo Quinta Dimensão. "Esperamos mais de 500 mulheres para a celebração do Dia da Mulher na praça Dogelo Goss", diz a secretária do Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes. A programação referente ao Momento Mulher iniciou na sexta-feira, dia 1º, 19h30, no CPC Piscina Clube, com o 1º Happy Hour, promovido pelo Núcleo da Mulher Empresária. A promoção é da Associação Empresarial de Concórdia.

No dia 8, a partir das 19h, no Teatro Maria Luiza de Matos, na Casa da Cultura, há o Projeto Quinta Empreendedora CDL: Workshop de Automaquiagem e Stand Up Comedy com Day Lima, Creide da Internet. Ingressos sendo comercializados na CDL Concórdia por R$ 25.

Nos dias 9, 10 e 11 de março, haverá o 4º Brechó da Rede Feminina, na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer. No dia 10 de março, sábado, tem A Menina que se transformará em Mulher Oficina Identidade, a partir das 14h, no Memorial Attilio Fontana, numa promoção da Associação dos Grupos de Teatro de Concórdia. O Café com Teatro e coaching Tainara Nesi, acontece às 16h, do dia 17, ao custo de R$ 50, no Café do Memorial Attílio Fontana, numa promoção da Tia Li Eventos e Recreação.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)