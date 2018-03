Prejuízo no local é de aproximadamente R$ 40 mil. Imagens do sistema de segurança flagraram a ação.

Um estabelecimento comercial, localizado na Senador Attilio Fontana, em Concórdia registrou prejuízo de aproximadamente R$ 40 mil com o furto de 40 aparelhos de telefone celular. O fato foi percebido no começo da manhã desta segunda-feira, dia cinco, quando funcionários chegaram no local para abrir a loja.

Conforme imagens das câmeras de monitoramento, o furto aconteceu na noite do domingo, dia quatro. Os aparelhos estavam na vitrine e o suspeito teria quebrado a janela do banheiro para entrar no local.

A Polícia Militar foi acionada para fazer o levantamento e confeccionar o Boletim de Ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)