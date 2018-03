Um homem foi preso após cometer arrombamento e furto a estabelecimento comercial, no centro de Concórdia. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia cinco. A porta do estabelecimento foi arrombada.



Conforme a Polícia Militar, o crime foi cometido em uma loja de ferragens na rua Domingos Machado de Lima. Do local, foi levado o caixa com uma quantia não informada de dinheiro. Através de rondas, a Polícia Militar localizou o suspeito no bairro Vista Alegre. Trata-se de um homem de iniciais J.A.L, que ainda estava carregando o caixa. O suspeito teria tentado empreender fuga, mas acabou detido e encaminhado para a Central de Polícia Civil para demais procedimentos.

Conforme informações do proprietário do local, suspeito fugiu do local pulando o rio dos Queimados, sendo localizado mais tarde pela polícia. Ele estava com a roupa molhada e uma quantia de R$ 87,38 no tênis e uma chave de boca.