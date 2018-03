Mauro Ovelha permanece no comando técnico do Galo, dois atletas são afastados

Logo após a derrota para o Criciúma neste sábado (03) e também na manhã deste domingo (04) a direção do galo do oeste decidiu pela permanência do técnico Mauro Ovelha a frente da equipe, e decidiu pelo afastamento dos atletas Elton e Márcio, e que nos próximos dias irá decidir a situação dos atletas, além de já estar buscando reforços e não medindo esforços para manter a equipe na Série A.

A equipe retorna aos treinos nesta segunda-feira (05) e no final da noite viaja rumo a Tubarão para enfrentar o Atlético Tubarão na quarta-feira (07) às 19h.

(Fonte: Ricardo Artifon/Concórdia)