Homem é preso com arma e aves abatidas no interior de Concórdia

A Polícia Militar Ambiental de Concórdia prendeu um homem de 43 anos com uma arma calibre 22 por volta das 16h deste domingo, dia quatro, na comunidade de Pinheiro Preto interior de Concórdia. Os policiais localizaram um rifle com silenciador e luneta, componentes proibidos. Uma pomba e uma gralha abatidas também foram localizadas com o caçador. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

(Com informações do repórter André Krüger)