Corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militares de Chapecó no fim da tarde deste domingo, dia quatro.

Rapaz de 21 anos perde a vida no rio Irani em Paial

O Corpo de Bombeiros Militares de Chapecó localizou no fim da tarde deste domingo, dia quatro, o corpo do jovem que desapareceu nas águas do rio Irani, na manhã de hoje, em Paial. Trata-se de W.R, de 21 anos.



Segundo informações de populares, a vítima estava em um momento de lazer com a família. Quando foi atravessar o rio a nado, acabou desaparecendo nas águas do rio.

O IGP de Chapecó foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.

(Com informações do repórter André Krüger).