O Instituto Médico Legal de Concórdia (IML) confirmou que o homem encontrado sem vida no interior de Seara foi assassinado com dois disparos de arma de fogo. A necropsia no corpo de Sadi Criveletto, 53 anos, foi realizada na tarde da sexta-feira.



Os disparos que atingiram a vítima foram frontal, sendo um no tórax e o outro no braço direito. O laudo do IML será encaminhado para a Polícia Civil de Seara que está investigando o caso. Até o momento apenas suspeitas foram levantadas.



(Com informações do repórter André Krüger)