Uma ação conjunta entre Policiais Militares e Policiais Civis de Seara na noite desta sexta-feira, 02, resultou na apreensão de seis petecas de cocaína, no bairro São João, em Seara.



A droga estava com um homem de iniciais R.M. L., 23 anos, no pátio de um estabelecimento comercial. A ação foi monitorada pelos policiais. Na hora da abordagem, o autor do fato tentou se desfazer da droga, mas mesmo assim, os PMs localizaram as substâncias.



R.M.L., recusou-se a assinar um Termo Circunstanciado e foi preso em flagrante, posteriormente conduzido a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para procedimentos cabíveis.

(Fonte: Polícia Militar)