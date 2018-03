Neste sábado (03) o galo do oeste sofreu uma dura derrota em casa, foi superada pela equipe do Criciúma pelo placar de 5 a 2 no Estádio Domingos Machado de Lima. Totalmente fora do planejado, a equipe concordiense acabou sofrendo 4 gols rápidos gols e aos 24 minutos do primeiro o placar já era de 4 a 0 com gols de Douglas Moreira, Sandro, Elvis e Lucas Coelho, já aos 29 minutos Paulinho descontou para Concórdia após Gelson avançar ao ataque e cruzar para o artilheiro do galo no catarinense. Na etapa complementar a equipe voltou com uma postura diferente, pressionando e criando mais chances, mas aos 9 minutos Mailson ampliou para o Criciúma. A equipe concordiense continuou criando para reduzir a vantagem, até que aos 23 minutos Gelson descontou após cobrança de pênalti sofrido por Vinicius Baiano, dando números finais a partida com derrota concordiense por 5 a 2. Na partida logo aos 9 minutos o lateral Zeca foi substituído por lesão no joelho, na segunda-feira (05) serão feitos exames para identificar a gravidade da lesão. A equipe já retorna aos treinos na segunda-feira e no final da noite viaja rumo a Tubarão onde enfrenta o Atlético Tubarão na quarta-feira às 19h no Estádio Domingos Silveira Gonzales. Foto: Ricardo Artifon/Concórdia