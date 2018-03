Concordiense obteve 21,37m no arremesso de peso, quebrando o recorde sul-americano no arremesso em pista coberta.

O catarinense Darlan Romani ficou muito perto de uma medalha na etapa da manhã deste sábado (dia 3) do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, na Barclaycard Arena, em Birmingham, na Grã-Bretanha. Ele terminou em quarto lugar no arremesso do peso, com 21,37 m (recorde brasileiro e sul-americano em pista coberta).

Darlan já havia batido o recorde continental na primeira tentativa, quando fez 21,23 m. Na sequência, arremessou a 21,09 m, 20,97 m, 21,04 e, finalmente, 21,37 m (queimou a segunda).

O recorde brasileiro indoor anterior era do próprio Darlan, com 18,50 m, obtido no Mundial de Portland, nos Estados Unidos, em 2016. Já o sul-americano pertencia ao argentino Germán Lauro, com 21,04 m, desde 2014, feito Praga, na República Tcheca.

"A medalha escapou, por um fio. Vou continuar treinando forte porque sempre quero mais. Não me contento com pouco", disse Darlan, que nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, ficou na quinta colocação.

O neozelandês Tomas Walsh confirmou seu favoritismo ao vencer com 22,31 m (recorde do Campeonato). O alemão David Storl ficou com a medalha de prata, com 21,44 m, mesma marca do tcheco Tomas Stanek, que ficou com o bronze pelos critérios de desempate.

(Fonte: Confederação Brasileira de Atletismo)