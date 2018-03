O suspeito pela prática de pedofilia, de iniciais, 22 anos de idade, que foi preso Polícia Civil de Pato Branco/PR no Bairro Efapi, em Chapecó, na última semana, está envolvido em caso de pedofilia em Concórdia. A informação foi confirmada para a Rádio Aliança pelo delegado de Polícia Civil de Pato Branco, Nilmar Manfrin. O caso ainda está em sigilo em função das investigações.

De acordo com as informações do portal Pato Branco.com, o número de vítimas chega a 50 em todo o país. O delegado acredita que são pelo menos 35 casos na região Oeste de SC. Além de Chapecó e Pato Branco, o suspeito também pode ter feito vítimas em Concórdia, Cunhataí, Maravilha, São Carlos, Florianópolis, e Iraceminha em Santa Catarina, em Frederico Westphalen e Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, em São Paulo capital e Santa Rita do Novo Destino em Goiás. A Polícia Civil irá ampliar as investigações e novos casos deverão aparecer.

O suspeito utilizava perfis falsos em rede social, se passava por uma menina e iniciava um namoro pela internet. Depois de conseguir a confiança das crianças pedia imagens de nudez das crianças.



A partir disso passava a constranger a criança, pressionando-a a gravar vídeos pornográficos. Após receber as denuncias, os policiais começaram a investigação e em contato com o Facebook consegui localizar e identificar. As investigações seguem agora com apoio da Polícia Federal para tentar identificar mais vitimas.

(Com informações do repórter André Krüge).