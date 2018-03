Queda foi de 1,39% em comparação com janeiro.

A cesta básica de alimentos teve redução no valor no mês de fevereiro desse ano, em Concórdia. A constatação é de levantamento mensal feito pelo Sindicato dos Empregados no Comércio e em Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia.



A queda em comparação com janeiro é de 1,39%, ficando o valor em R$ 306,59 para a alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, como prevê a lei de criação do salário mínimo, ficou em R$ 1.226,35, sendo que o salário mínimo deveria ser de R$ 3,314,45 para uma família de quatro pessoas.



Puxaram esse valor para baixo a carne (-1,52%), leite (-4,20%), arroz (-4,51%), batata (-7,67%), óleo de soja (-1,07%), margarina (-12,20%) e tomate (-4,41%).



Tiveram aumento no valor o café (5,93%), feijão (2,05), pão (0,45%), farinha (-1,87%), banana (3,16%) e açúcar (1,06).