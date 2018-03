Detenção do primeiro suspeito ocorreu no último dia 27.

A Polícia Civil de Concórdia prendeu preventivamente na tarde desta sexta-feira, dia dois, o segundo suspeito de assalto a uma residência no bairro São Cristóvão, no último dia oito. Trata-se de A.L.S.M, que estava solto.



No dia do crime, dois homens invadiram a casa, renderam um idoso de 80 anos e levaram dinheiro. Após a investigação, realizada pela DIC Fron, um mandado de prisão foi deferido contra o primeiro suspeito, de iniciais D.L.M, de 30 anos, que foi detido no último dia 27, no Frei Lency e já se encontra no Presídio Regional de Concórdia.



Conforme o delegado Álvaro Optiz, a partir de agora, os trabalhos consistirção na conclusão do Inquérito Policial para apurar mais detalhes desse crime.



(Com informações do repórter André Krüger).