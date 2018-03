A Polícia Militar de Seara com auxílio de policiais militares de Itá e grupos do programa Rede de Vizinhos de Seara, localizaram no início da tarde desta sexta-feira, 02, um homem que praticou um furto de um celular em estabelecimento comercial.



O fato foi registrado no bairro industrial, em Seara e solucionado em menos de três horas.



Após a denúncia, os policiais visualizaram as câmeras de videomonitoramento da PM e imagens internas do estabelecimento, facilitando nas buscas ao suspeito.



Os moradores integrantes da Rede de Vizinhos também contribuíram com informações.

O autor foi abordado e identificado como M.D.S.N., 33 anos, natural do Mato Grosso do Sul. Preso em flagrante foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Seara. O celular foi devolvido ao proprietário.

(Fonte: Polícia Militar de Seara).