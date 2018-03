Mais um avanço para medicina de Concórdia. Nesta sexta-feira dia 02 de março foi realizada a primeira ablação de arritmia cardíaca no Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital São Francisco.



O procedimento foi realizado pelos médicos Cardiologistas e Eletrofisiologistas Dr. Tiago Silvestrini, que juntamente com o Dr. Rafael Ronsoni estarão vindo mensalmente a Concórdia fazer procedimentos eletrofisiológicos e implantes de marcapasso. Os Cardiologistas vêm para somar no quesito qualidade além de aumentar a gama de procedimentos realizados na instituição, juntamente com a equipe de Hemodinamicistas do Hospital São Francisco, os doutores Fernando e Guilherme Bernardi.

Saiba mais:



A ablação é um procedimento realizado através da inserção de cateteres no coração com o objetivo de eliminar o foco da arritmia. É o procedimento mais eficiente para o tratamento definitivo das arritmias cardíacas. É realizada através dos cateteres por veias e artérias, sem a necessidade de abertura do tórax. Dessa forma, a recuperação é muito rápida e o paciente pode sair do hospital de 24 a 48 horas depois do procedimento.

(Fonte: Nara Socha/Responsabilidade Social/HSF)