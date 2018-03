Na manhã do dia 02 de março, sexta feira, na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior, a Polícia Militar de Concórdia, representada pelo Tenente-Coronel Sérgio Rogério da Silva de Vargas, realizou a cerimônia que marcou o retorno das atividades da Rede de Segurança Escolar no município de Concórdia (Patrulha Escolar).

A atividade contou com a presença do Secretário da Agência Regional de Desenvolvimento, Wagner Bee, da Secretária Municipal de Educação, Márcia Calderolli, da Supervisora de Educação Básica da GERED, Marilice Lorensi e da Diretora da Escola Vidal Ramos Júnior, Alzimara Varela Freitag.

Assim como na implantação da Patrulha Escolar, a cerimônia contou a presença do Ministério Público, o Promotor de Justiça Marcos De Martino elogiou a Direção da Escola Vidal Ramos Júnior na oportunidade: "fico feliz de retonar à Escola Vidal Ramos, pois toda vez que venho aqui me deparo com alunos extremamente atenciosos, educados e disciplinados e isso demonstra um trabalho firme e sério da direção da escola, professores e pais".

Além disso, o Promotor de Justiça agradeceu o empenho e a dedicação do Tenente-Coronel em instalar a Patrulha Escolar e designar Policiais Militares verdadeiramente preocupados com a causa, como os Soldados Machado, Ferreira e Martins, que também trabalham com o Ministério Público no Projeto Aluno Cidadão. O Promotor de Justiça finalizou: "a Polícia Militar de Concórdia deve saber que sempre terá o respeito e o respaldo do Ministério Público nas nobre função de deixar nossas escolas mais seguras".

(Fonte: Polícia Militar)