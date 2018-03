Concórdia iniciou 2018 com boas notícias na geração de emprego. Segundo os dados divulgados pelo Caged nesta sexta-feira, dois de março, o Município teve saldo positivo de 150 vagas de trabalho com carteira assinada, no mês de janeiro. Foram 1.068 contratações e 918 desligamentos.

O destaque do primeiro mês de 2018 fica por conta da indústria da transformação, que teve saldo positivo de 113 empregos. Na sequência está a construção civil com a criação de 31 novas oportunidades, seguida pela administração pública com 18, comércio com 12 e agropecuária com duas.

Os setores de serviço industrial de utilidade pública e prestação de serviços tiveram saldo negativo. O primeiro fechou três vagas de trabalho e o segundo 23. Na extração mineral não houve variação.

Em Santa Catarina o saldo de empregos formais também foi positivo, com 17.348 novas vagas. O Estado foi o terceiro no país que mais gerou oportunidades de trabalho. Os dois primeiros foram São Paulo, com 20.278 empregos, e Rio Grande do Sul com 17.769.

Da mesma forma que Concórdia, em nível estadual o destaque também ficou com a indústria de transformação. O setor teve saldo positivo de 8.051 empregos. Em segundo lugar ficou a prestação de serviços, com 4.812.

Em todo o país, no primeiro mês do ano, foram abertas 77.822 vagas de trabalho formal, o aumento é de 0,21% em relação a dezembro de 2017. No Brasil a indústria da transformação também foi quem mais gerou empregos.